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В столичном метро оставят «станции-призраки» 

Москва24 + ещё 8 3 часа назад
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Достройка запроектированных, но не построенных в советское время станций метро, кроме "Суворовской", не планируется.
Об этом "Интерфаксу" заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин. По его словам, ранее прорабатывались разнообразные проекты строительства станций на действующих линиях метро.
"Например, "Советская" или "Российская", однако они так и не были реализованы", — указал Хуснуллин.
Основными причинами отказа от этих проектов стали технические сложности ведения работ в центре города. Кроме того, речь идет о высокой стоимости и низкая востребованность потенциальными пассажирами.
Он подчеркнул, что помимо продления существующих радиусов метро в Москве строятся совершенно новые линии. Так, в перспективе планируется построить Бирюлевскую и Рублево-Архангельскую ветки.
Ранее сообщалось, что строительство станции "Суворовская" Кольцевой линии возобновят. Ее спроектировали в 1950-е годы под названием "Площадь Коммуны", но возводить не стали.
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Комментарии1
Новости Москвы , Марат Хуснуллин , Интерфакс , Москва
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