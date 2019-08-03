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Вход на станцию «Коломенская» метро Москвы могут ограничить на время «Пикника „Афиши“ 

ТАСС + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Вход и выход на станции московского метро "Коломенская" могут ограничить на время проведения фестиваля "Пикник "Афиши", сообщается в аккаунте столичной подземки в Twitter.
"Сегодня с 12:00 до 23:00 в музее-заповеднике "Коломенское" пройдет "Пикник "Афиши". По требованию полиции на станциях мосметро, прилегающих к музею-заповеднику "Коломенское", возможны ситуативные ограничения входа/выхода", — говорится в сообщении.
Фестиваль "Пикник "Афиши" проходит с 2004 года каждое лето. За это время смотр получил статус одного из крупнейших музыкальных фестивалей в Москве. На его сцене выступали Blur и The Chemical Brothers, Jamiroquai и Kasabian, "Ленинград" и Оксимирон, Иван Дорн и Franz Ferdinand, Metronomy и Кортни Лав, Земфира и Монеточка — всего более 100 артистов.
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