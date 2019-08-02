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Атлантов на здании Театра имени М. Н. Ермоловой восстановят 

Москва меняется 7 часов назад
Фото: Москва меняется
Атлантов на здании Театра имени М. Н. Ермоловой восстановят. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
«Зачастую именно от состояния отдельных декоративных элементов фасада зависит восприятие всего здания. Поэтому мы уделяем им особое внимание. В настоящий момент скульптуры атлантов на здании Театра имени М. Н. Ермоловой действительно находятся в аварийном состоянии, и дожидаться сроков плановой реставрации фасадов памятника для спасения фигур просто нельзя. Именно поэтому мы договорились с Российской ассоциацией реставраторов об оперативном проведении работ по сохранению ценных скульптур», — говорится в сообщении.
Отмечается, что специалисты уже приступили к работам — сейчас они демонтируют аварийные элементы скульптур.
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