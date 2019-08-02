Портал «Узнай Москву» расскажет о столичных вокзалах

Москвичи смогут больше узнать об истории столичных вокзалов с помощью маршрута, размещенного на портале «Узнай Москву», говорится в сообщении пресс-службы департамента информационных технологий города.

Ежегодно в первое воскресенье августа в России отмечается День железнодорожника. В этот праздничный день портал «Узнай Москву» предлагает прогуляться по столичным вокзалам, вспомнить их историю и погрузиться в атмосферу путешествий.

«Начать знакомство можно со старейшего Ленинградского вокзала, а завершить ее на самом молодом — Савеловском. Все вокзалы обозначены на интерактивной карте «Узнай Москву», а их описание также есть в мобильном приложении, доступном в App Store и Google Play», — говорится в сообщении.

Подборку статей о городских вокзалах подписчики портала «Узнай Москву» уже получили на свою электронную почту. Оформить подписку можно на главной странице сайта, нажав на баннер «Прогулки по Москве с доставкой в почтовый ящик».

«Узнай Москву» — совместный проект департаментов образования и науки, культурного наследия, культуры и информационных технологий города. Интерактивные гиды по достопримечательностям столицы содержат описания 1,8 тысячи зданий и сооружений, 616 памятников, 308 музеев, 171 территории, сведения о 207 исторических личностях и 87 тематических прогулочных маршрутах.