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Портал «Узнай Москву» расскажет о столичных вокзалах 

РИАМО 55 минут назад
Фото: © сайт мэра Москвы
Москвичи смогут больше узнать об истории столичных вокзалов с помощью маршрута, размещенного на портале «Узнай Москву», говорится в сообщении пресс-службы департамента информационных технологий города.
Ежегодно в первое воскресенье августа в России отмечается День железнодорожника. В этот праздничный день портал «Узнай Москву» предлагает прогуляться по столичным вокзалам, вспомнить их историю и погрузиться в атмосферу путешествий.
«Начать знакомство можно со старейшего Ленинградского вокзала, а завершить ее на самом молодом — Савеловском. Все вокзалы обозначены на интерактивной карте «Узнай Москву», а их описание также есть в мобильном приложении, доступном в App Store и Google Play», — говорится в сообщении.
Подборку статей о городских вокзалах подписчики портала «Узнай Москву» уже получили на свою электронную почту. Оформить подписку можно на главной странице сайта, нажав на баннер «Прогулки по Москве с доставкой в почтовый ящик».
«Узнай Москву» — совместный проект департаментов образования и науки, культурного наследия, культуры и информационных технологий города. Интерактивные гиды по достопримечательностям столицы содержат описания 1,8 тысячи зданий и сооружений, 616 памятников, 308 музеев, 171 территории, сведения о 207 исторических личностях и 87 тематических прогулочных маршрутах.
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На портале «Узнай Москву» появился маршрут, посвященный ВДНХ Новый физкультурно‑оздоровительный комплекс с бассейном открыли на востоке Москвы Западный вестибюль станции «Полежаевская» будет закрыт до конца сентября
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