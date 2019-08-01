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В Москве прогремел салют в честь освобождения Каунаса 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
В канун 75-летия Великой Победы в российской столице приняли решение отмечать праздничным салютом дни, когда советская армия освобождала от фашистов европейские города.
В Москве на Поклонной горе прогремел праздничный салют в честь освобождения Каунаса от немецко-фашистских захватчиков.
Залпы начались в четверг, 1 августа, в 22:00 по московскому времени. Небо над российской столицей раскрасили тысячи фейерверков различных видов.
В канун 75-летия Великой Победы в Москве приняли решение отмечать праздничным салютом дни, когда советская армия освобождала от фашистов европейские города. Всего будет произведено 17 фейерверков. Первые залпы прогремели 10 апреля в честь освобождения Одессы, 10 мая — в честь освобождения Севастополя. Затем были салюты в честь Минска, Вильнюса и Бреста.
Праздничный салют также прогремит в честь освобождения Кишинева — 2 августа, Бухареста — 31 августа, Таллина — 22 сентября, Риги — 13 октября и Белграда — 20 октября.
В 2020 году салюты будут запущены в честь освобождения Варшавы — 17 января, Будапешта — 13 февраля, Братиславы — 4 апреля, Вены — 13 апреля, Берлина — 2 мая и Праги — 9 мая.
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Новости Москвы , Каунас , Москва
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