В Москве прогремел салют в честь освобождения Каунаса

В канун 75-летия Великой Победы в российской столице приняли решение отмечать праздничным салютом дни, когда советская армия освобождала от фашистов европейские города.

В Москве на Поклонной горе прогремел праздничный салют в честь освобождения Каунаса от немецко-фашистских захватчиков.

Залпы начались в четверг, 1 августа, в 22:00 по московскому времени. Небо над российской столицей раскрасили тысячи фейерверков различных видов.

В канун 75-летия Великой Победы в Москве приняли решение отмечать праздничным салютом дни, когда советская армия освобождала от фашистов европейские города. Всего будет произведено 17 фейерверков. Первые залпы прогремели 10 апреля в честь освобождения Одессы, 10 мая — в честь освобождения Севастополя. Затем были салюты в честь Минска, Вильнюса и Бреста.

Праздничный салют также прогремит в честь освобождения Кишинева — 2 августа, Бухареста — 31 августа, Таллина — 22 сентября, Риги — 13 октября и Белграда — 20 октября.

В 2020 году салюты будут запущены в честь освобождения Варшавы — 17 января, Будапешта — 13 февраля, Братиславы — 4 апреля, Вены — 13 апреля, Берлина — 2 мая и Праги — 9 мая.