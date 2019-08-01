Власти Москвы согласовали проведение акции 10 августа на проспекте Академика Сахарова

Власти Москвы согласовали проведение акции "За допуск" независимых кандидатов 10 августа на проспекте Академика Сахарова, сообщил журналистам первый заместитель руководителя столичного департамента региональной безопасности Василий Олейник

"Поступавшие заявки на проведение митинга: на 10 августа — четыре заявки, на 11 августа — два уведомления. Сегодня с группой граждан и организатором Еленой Русаковой достигнута договоренность о проведении митинга на проспекте Академика Сахарова 10 числа с 14:00 до 16:00 с установкой трибуны у дома 9 по проспекту Сахарова. Согласованное количество участников — до 100 тыс. человек", — сообщил Олейник.

Ранее в интернете были распространены призывы принять участие в несанкционированном митинге в центре Москвы 3 августа. В столичной полиции отмечали, что уведомлений о согласовании акции не поступало. Также в полиции напомнили о предусмотренной законом ответственности за организацию несогласованных публичных мероприятий, а также за участие в них.

Представители Либертарианской партии просили согласовать проведение акции на Лубянской площади с 14:00 до 16:00 мск 3 августа с количеством участников до 15 тыс. человек. Мэрия с таким вариантом не согласилась, предложив провести мероприятие на проспекте Сахарова. Предложение властей отклонили организаторы.