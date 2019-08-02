Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Москвичей массово накормят шашлыком 

Мослента + ещё 3 3 часа назад
Фото: РИА Новости
В выходные, 3 и 4 августа, в московском Парке Горького впервые пройдет фестиваль «Шашлык Live». Об этом сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
Как отмечается, гости мероприятия смогут попробовать классические шашлыки из мяса, рыбы и сезонных овощей, а также их необычные авторские интерпретации с оригинальными приправами и соусами, которые для них приготовят повара лучших ресторанов Москвы.
Также в первый день фестиваля горожане смогут увидеть выступления отечественных рок-исполнителей. В частности, на сцену выйдут группы «Чайф» и «Сплин», а также Ольга Кормухина, Светлана Сурганова и Юлия Чичерина.
Площадки фестиваля будут работать с 11:00 до 22:00, вход будет свободным.
Мослента: последние новости
Названы достижения Ельцина на благо Москвы В московском метро оставят «станции-призраки» В Москве разрушат миф о чашке Сталина
Новости Москвы , Ольга Кормухина , Юлия Чичерина , Светлана Сурганова
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Медведев решил судьбу Курил408
Венгрия нарушила санкции473
«Неймется»: обнаженный Алибасов снова взялся за «Крота»75
«Мы доиграемся»: о чем предупредили Киев
СМИ сообщили о свадьбе Собчак и Богомолова14
Видео
00:11
«Казнь» преемника Япончика попала на видео
Криминал
02:49
«Наш сукин сын». Защитят ли США Порошенко
В мире Статьи
01:39
В центре Москвы появились гигантские слизни
Новости Москвы
00:36
Зеленский пошел против Трампа
США В мире
03:09
Медведев решил судьбу Курил
Азия Катастрофы
00:34
Соловьев поспорил с Симоньян и Канделаки
Общество
00:54
Убит на службе: в Сургуте зарезали полицейского
Происшествия
01:23
США ввели новые санкции
В мире Политика
01:07
Япония возмутилась действиями Медведева
В мире Азия
00:59
Пьяные женщины пытались уехать от полиции в Уфе
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение