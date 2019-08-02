Москвичей массово накормят шашлыком

В выходные, 3 и 4 августа, в московском Парке Горького впервые пройдет фестиваль «Шашлык Live». Об этом сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

Как отмечается, гости мероприятия смогут попробовать классические шашлыки из мяса, рыбы и сезонных овощей, а также их необычные авторские интерпретации с оригинальными приправами и соусами, которые для них приготовят повара лучших ресторанов Москвы.

Светлана Сурганова и Юлия Чичерина. Также в первый день фестиваля горожане смогут увидеть выступления отечественных рок-исполнителей. В частности, на сцену выйдут группы «Чайф» и «Сплин», а также Ольга Кормухина

Площадки фестиваля будут работать с 11:00 до 22:00, вход будет свободным.