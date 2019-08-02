Кинотеатр «Янтарь» откроют после реконструкции в 2020 году

Начались работы по реконструкции столичного кинотеатра «Янтарь». Он находится в районе Преображенское.

Планируется, что реконструкция кинотеатра завершится через год.

— Несущие конструкции старого здания были демонтированы, территория стройки была расчищена от мусора, осуществлен вынос сетей для проведения строительных работ, — рассказала пресс-секретарь девелоперской компании Анна Кирилова.

В июле генподрядчик приступил к земляным работам на объекте, говорится на сайте префектуры Восточного административного округа.

В настоящий момент наружные инженерные сети на объекте не подключены.

Окончится строительство в третьем квартале 2020 года. Тогда же и заработает кинотеатр на Открытом шоссе.

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