Начались работы по реконструкции столичного кинотеатра «Янтарь». Он находится в районе Преображенское.
Планируется, что реконструкция кинотеатра завершится через год.
— Несущие конструкции старого здания были демонтированы, территория стройки была расчищена от мусора, осуществлен вынос сетей для проведения строительных работ, — рассказала пресс-секретарь девелоперской компании Анна Кирилова.
В июле генподрядчик приступил к земляным работам на объекте, говорится на сайте префектуры Восточного административного округа.
В настоящий момент наружные инженерные сети на объекте не подключены.
Окончится строительство в третьем квартале 2020 года. Тогда же и заработает кинотеатр на Открытом шоссе.
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