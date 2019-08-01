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Названы достижения Ельцина на благо Москвы 

Мослента 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Первый президент России Борис Ельцин в период работы в Московском городском комитете (МГК) КПСС, где он был первым секретарем во второй половине 1980-х, возродил традицию празднования Дня города и улучшил ситуацию с обеспечением продуктами. Об этом пишет журнал VATNIKSTAN.
При Ельцине жизнь в столице «действительно оживилась», отмечает издание. День города в 1987-м, в отличие от предыдущего, прошел более торжественно: Ельцин выступил на мавзолее, в городе провели парад ретроавтомобилей, по Москве-реке прошли тематические баржи, состоялись концерты и фестивали.
Улучшилось при нем и снабжение продуктами: так, на 1987 год политик запросил у Украинской ССР для Москвы миллион молочных поросят, активизировались поставки продовольствия и из других советских республик.
Ельцин также распорядился разработать новый генеральный план развития столицы и ввел запрет на снос исторических зданий, пишет журнал. Помимо этого он продвигал идею переноса промышленности за черту города и создания внутри потребительской и культурной среды.
Борис Ельцин был первым секретарем МГК КПСС с декабря 1985-го по ноябрь 1987 года. На этом посту он получил известность благодаря массовым кадровым чисткам партийного и чиновничьего аппарата, личным проверкам магазинов и складов, использованием общественного транспорта.
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Новости Москвы , Борис Ельцин , Москва
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