Названы достижения Ельцина на благо Москвы

Первый президент России Борис Ельцин в период работы в Московском городском комитете (МГК) КПСС, где он был первым секретарем во второй половине 1980-х, возродил традицию празднования Дня города и улучшил ситуацию с обеспечением продуктами. Об этом пишет журнал VATNIKSTAN.

При Ельцине жизнь в столице «действительно оживилась», отмечает издание. День города в 1987-м, в отличие от предыдущего, прошел более торжественно: Ельцин выступил на мавзолее, в городе провели парад ретроавтомобилей, по Москве-реке прошли тематические баржи, состоялись концерты и фестивали.

Улучшилось при нем и снабжение продуктами: так, на 1987 год политик запросил у Украинской ССР для Москвы миллион молочных поросят, активизировались поставки продовольствия и из других советских республик.

Ельцин также распорядился разработать новый генеральный план развития столицы и ввел запрет на снос исторических зданий, пишет журнал. Помимо этого он продвигал идею переноса промышленности за черту города и создания внутри потребительской и культурной среды.

Борис Ельцин был первым секретарем МГК КПСС с декабря 1985-го по ноябрь 1987 года. На этом посту он получил известность благодаря массовым кадровым чисткам партийного и чиновничьего аппарата, личным проверкам магазинов и складов, использованием общественного транспорта.