Собянин открыл новый бассейн в Косино-Ухтомском

В четверг, 1 августа, Сергей Собянин открыл новый физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном ГБУ "Спортивная школа "Косино".

"Сегодня мы открываем еще один бассейн, который предназначен как для профессиональных занятий плаванием, так и для отдыха и оздоровления жителей Косино-Ухтомского и Новокосино — двух больших районов за МКАД", — отметил мэр.

Строительство ФОКа начали в ноябре 2015 года и закончили в феврале текущего года.

Новый комплекс является частью спортивной школы "Косино" и соединен со зданием спортшколы надземным переходом, под которым может проезжать транспорт и пожарные машины.

В трехэтажном здании ФОКа оборудованы бассейн 50х25 метров на 10 дорожек, зал сухого плавания со специальными тренажерами для подготовки пловцов, раздевалки на 160 человек, медкабинет, буфет, а также методический кабинет на 15 учебных мест для проведения инструктажа тренерского состава и организационной работы. Комфортный доступ в здание обеспечен для маломобильных граждан.

После строительства ФОКа площадь комплекса зданий спортивной школы возросла в три раза.

На базе нового комплекса с бассейном планируют открыть отделение водного поло, а также организовать тренировки и обучение дополнительно для 2,5 тысячи человек.