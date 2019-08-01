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Собянин открыл новый бассейн в Косино-Ухтомском 

Москва24 + ещё 8 2 часа назад
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В четверг, 1 августа, Сергей Собянин открыл новый физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном ГБУ "Спортивная школа "Косино".
"Сегодня мы открываем еще один бассейн, который предназначен как для профессиональных занятий плаванием, так и для отдыха и оздоровления жителей Косино-Ухтомского и Новокосино — двух больших районов за МКАД", — отметил мэр.
Строительство ФОКа начали в ноябре 2015 года и закончили в феврале текущего года.
Новый комплекс является частью спортивной школы "Косино" и соединен со зданием спортшколы надземным переходом, под которым может проезжать транспорт и пожарные машины.
В трехэтажном здании ФОКа оборудованы бассейн 50х25 метров на 10 дорожек, зал сухого плавания со специальными тренажерами для подготовки пловцов, раздевалки на 160 человек, медкабинет, буфет, а также методический кабинет на 15 учебных мест для проведения инструктажа тренерского состава и организационной работы. Комфортный доступ в здание обеспечен для маломобильных граждан.
После строительства ФОКа площадь комплекса зданий спортивной школы возросла в три раза.
На базе нового комплекса с бассейном планируют открыть отделение водного поло, а также организовать тренировки и обучение дополнительно для 2,5 тысячи человек.
Ранее сообщалось, что в Даниловском районе столицы рядом со стадионом "Торпедо" построят ФОК с футбольным манежем. Фасад здания облицуют алюминиевыми кассетами, которые будут создавать 3D-эффект. Внутри планируют оборудовать тренажерный зал, зал для бокса, где смогут заниматься как дети, так и взрослые, раздевалки с душевыми, буфет и спа-зону.
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Новости Москвы , Сергей Собянин , Торпедо
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