Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В московском метро оставят «станции-призраки» 

Мослента 3 часа назад
Фото: Александр Коряков / «Коммерсантъ»
В столичном метрополитене не планируется достраивать запроектированные, но не построенные в советское время станции. Об этом заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, передает в четверг, 1 августа, «Интерфакс».
По его словам, в первую очередь, это связано с техническими сложностями реализации подобных проектов. Кроме того, добавил Хуснуллин, в районах «станций-призраков» наблюдается благоприятная транспортная ситуация, и острой необходимости в дополнительных станциях там на данный момент нет.
«Учитывая стоимость работ, следует признать, что есть районы, в которых сегодня метро нужнее. В связи с этим, сейчас такие проекты не рассматриваются», — заключил он.
Собеседник агентства подчеркнул, что в настоящее время в московской подземке активно строятся новые линии — в частности, до конца текущего года планируется завершить работы на Некрасовской линии.
Ранее в июле мэр столицы Сергей Собянин сообщил о возобновлении строительства станции «Суворовская», которую спроектировали в 1950-х годах под названием «Площадь Коммуны», пытались начать строить в 90-х, но так и не построили. Она будет расположена на Кольцевой линии между «Новослободской» и «Проспектом Мира».
Мослента: последние новости
В Москве разрушат миф о чашке Сталина За день в московском метро упали на рельсы три человека Пассажир остановил движение в московском метро в час пик
Комментарии1
Новости Москвы , Марат Хуснуллин , Сергей Собянин , Интерфакс
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Я люблю тебя»: первое публичное признание Богомлова
Ефремов обратился к главе МВД32
Лесным пожарам установят новые границы4
Криду запретили въезд на Украину4
«Это дауншифтинг»: Журналист онемел перед Захаровой38
Видео
03:08
Ползавший по Трампу жук рассмешил пользователей сети
В мире США
00:02
Сириец в Германии убил мечом уроженца Казахстана
Криминал В мире
02:31
Москвичам начали устанавливать умные электросчетчики
Новости Москвы
01:58
Российский дым накрыл США
Происшествия Пожары
00:22
Россия отреагировала на предложение Трампа
Политика
04:12
«Варикоз пора лечить»: в Сети раскритиковали фото Зеленского
В мире Украина
01:20
Симоньян анонсировала «харакири в прямом эфире»
Общество
00:41
Трамп назвал главного союзника США вне НАТО
В мире Войска
00:50
Медведев поручил выявить умышленные поджоги леса
Политика Происшествия
01:23
Алибасов накажет «Ашан» за «Крота»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение