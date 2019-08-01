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Бутман призвал москвичей выражать протест в рамках закона 

Москва24 + ещё 1 2 часа назад
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Агрессивные формы выражения протеста ни к чему не приведут, поэтому москвичам нужно высказывать свое мнение цивилизованно и в рамках закона, заявил директор Государственного училища духового искусства Игорь Бутман.
"Я считаю, что нужно находить цивилизованные пути выражения своего мнения, политических взглядов и протестов. Я против агрессивных выступлений и неконструктивной политики. Такие методы никогда не приводили ни к чему хорошему", — приводит слова Бутмана Агентство "Москва".
Он отметил, что у людей должна быть возможность высказывать свое мнение, но делать это лучше всего в рамках закона.
"Я против таких митингов, драк, насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов. Для меня такие митинги только дестабилизируют ситуацию", — сказал он.
Бутман подчеркнул, что действия столичных властей в случае проведения несанкционированного митинга не отличаются от общемировой практики урегулирования подобных ситуаций.
27 июля в центре Москвы прошла несогласованная властями акция. Правоохранительные органы задержали 1074 человека.
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Комментарии1
Новости Москвы , Игорь Бутман , Правительство Москвы , МВД , АГН "Москва"
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