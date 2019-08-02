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Москву заполонили тропические постельные клопы 

Lenta.ru + ещё 9 2 часа назад
Фото: FLPA / Emanuele Biggi / Diomedia
На территории Москвы заметили увеличение количества постельных клопов, сообщил «Московский комсомолец» со ссылкой на Роспотребнадзор. По данным ведомства, оно ежегодно увеличивается в два раза.
Сотрудница дезинсекционной станции Галина рассказала, что для заражения целого дома клопами достаточно, чтобы там поселилась одна семья, в которой есть такие насекомые. Они перебираются по стоякам, через отверстия и паркет. В основном они живут в щелях рядом со спальным местом, а также в плинтусах, выключателях, настенных лампах, пустотах под линолеумом, в книгах, за шторами и шкафами. Клопы активны в основном ночью, их укус может спровоцировать аллергию. Они также могут переносить инфекции.
Как пишет «Вечерняя Москва», речь идет о тропических клопах. Внешне они не отличаются от обычных, разница заключается во внутреннем строении насекомых. Ведущий научный сотрудник НИИ дезинфектологии Михаил Алексеев рассказал, что тропические клопы не способны нанести человеку больший вред, чем обычные.
Ранее в Норильске в скопившемся мусоре начали плодиться крысы. Власти города назвали произошедшее нашествие крыс на город регулярным летним явлением. Чиновники заявили, что истреблением грызунов занимаются два раза в месяц вместо одного, а также дополнительно работают по обращениям и жалобам горожан и предпринимателей.
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Новости Москвы , Другое , Михаил Алексеев , Роспотребнадзор , Московский комсомолец , Москва
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