Московским туристам расскажут о столице по короткому номеру

Короткий телефонный номер информационной поддержки туристов начал работать в Москве . Теперь гостям столицы станет проще дозвониться в общегородской контакт-центр с мобильных телефонов.

Операторы консультируют на русском и английском языках, сообщили в пресс-службе столичного Комитета по туризму. Они готовы ответить на любой вопрос: как оплатить проезд в метро или доехать до аэропорта, как добраться из одной точки маршрута в другую или где взять в прокат велосипед.

Кроме этого, туристам могут рассказать о городских событиях и фестивалях, проходящих в столице, подсказать адреса и время работы посольств, консульств и визовых центров, а также музеев, стадионов, парков и других достопримечательностей.

Для связи нужно набрать всего три цифры — 122. Этот номер доступен для вызовов с мобильных телефонов всех операторов связи на территории Москвы и Московской области.

Работает и городской номер: +7 (495) 122-01-11. На него можно позвонить с мобильных и стационарных телефонов из любого города России или из-за границы.

Оплата звонков осуществляется в соответствии с тарификацией оператора абонента.

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