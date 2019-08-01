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Московским туристам расскажут о столице по короткому номеру 

News.ru 2 часа назад
Фото: News.ru
Короткий телефонный номер информационной поддержки туристов начал работать в Москве. Теперь гостям столицы станет проще дозвониться в общегородской контакт-центр с мобильных телефонов.
Операторы консультируют на русском и английском языках, сообщили в пресс-службе столичного Комитета по туризму. Они готовы ответить на любой вопрос: как оплатить проезд в метро или доехать до аэропорта, как добраться из одной точки маршрута в другую или где взять в прокат велосипед.
Кроме этого, туристам могут рассказать о городских событиях и фестивалях, проходящих в столице, подсказать адреса и время работы посольств, консульств и визовых центров, а также музеев, стадионов, парков и других достопримечательностей.
Для связи нужно набрать всего три цифры — 122. Этот номер доступен для вызовов с мобильных телефонов всех операторов связи на территории Москвы и Московской области.
Работает и городской номер: +7 (495) 122-01-11. На него можно позвонить с мобильных и стационарных телефонов из любого города России или из-за границы.
Оплата звонков осуществляется в соответствии с тарификацией оператора абонента.
Ранее News.ru рассказывал о блогере из Италии, который прилетел в Москву специально для того, чтобы снять музыкальный ролик. На центральных улицах российской столицы иностранец сыграл на бас-гитаре российские мелодии..
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