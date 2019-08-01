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Сотни исторических фотографий ВДНХ появились в МЭШ 

News.ru 3 часа назад
Фото: Игорь Иванко/АГН «Москва»
Электронное издание «От ВСХВ до ВДНХ», выпуск которого приурочен к 80-летию выставки, появилось в библиотеке Московской электронной школы.
Выпуск разделён на две главы, охватывающие периоды с 1939 по 1959 годы и с 1959 по 2019. Для создания материала были изучены документы Архивного фонда города, рассказывает «Москва 24».
Как писал News.ru ранее, собранный к 80-летию ВДНХ парящий мост покажут посетителям парка «Останкино» 1 августа 2019 года. Это будет картонная инсталляция, которую создаст команда под руководством французского художника Оливье Гросстета.
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