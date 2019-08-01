Сотрудники ГБУ «Автомобильные дороги» приведут в порядок более 700 цветников в столице ко Дню города. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе учреждения.
«В преддверии Дня города 718 цветников, находящиеся в ведении ГБУ «Автомобильные дороги», пройдут тщательный осмотр специалистами. На местах выпадов растений подсадят новые однолетние цветочные культуры: петунию, бегонию, цинерарию, тагетес, колеус, пеларгонию, а также многолетники — хосты, астильбы, лилейники, очитки», — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что ко Дню города будут приведены в порядок все центральные цветники Москвы.
«Будут осмотрены цветники у Триумфальной арки на Кутузовском проспекте, у Большого театра, в Пушкинском и Новопушкинском скверах. Также москвичей и гостей столицы порадуют своими красками цветники на ключевых магистралях — на Ленинском проспекте и проспекте Вернадского, на Рублевском шоссе, Варшавском, Киевском и Каширском шоссе», — добавили в пресс-службе.