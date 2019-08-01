Более 700 цветников в Москве приведут в порядок ко Дню города

Сотрудники ГБУ «Автомобильные дороги» приведут в порядок более 700 цветников в столице ко Дню города. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе учреждения.

«В преддверии Дня города 718 цветников, находящиеся в ведении ГБУ «Автомобильные дороги», пройдут тщательный осмотр специалистами. На местах выпадов растений подсадят новые однолетние цветочные культуры: петунию, бегонию, цинерарию, тагетес, колеус, пеларгонию, а также многолетники — хосты, астильбы, лилейники, очитки», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что ко Дню города будут приведены в порядок все центральные цветники Москвы.