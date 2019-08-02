Движение транспорта ограничат на ряде столичных улиц в День ВДВ

"Второго августа будет ограничено движение транспорта, в том числе и общественного: с 06.00 часов до 16.00 часов по улице Ильинка от Биржевой площади до Красной площади; с 07.00 часов до 16.00 часов по площади Васильевский спуск", — говорится в сообщении ГУ МВД на странице "ВКонтакте".

Водителей попросили заранее строить маршруты.

Также автомобилистов призвали быть внимательнее при парковке в День ВДВ. В городе запланированы различные мероприятия, из-за которых в центре будут действовать частичные ограничения движения.

"Московский паркинг" призвал водителей внимательно планировать маршруты поездок, соблюдать правила дорожного движения и парковать автомобили только в разрешенных для этого местах, чтобы не мешать пешеходам и общественному транспорту.