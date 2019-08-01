Пробки на дорогах Москвы оцениваются в шесть баллов

Загруженность столичных дорог оценивается в шесть баллов, сообщает сервис «Яндекс. Пробки».

По его данным, на внешней стороне МКАД автомобильные заторы образовались на севере (в районах Дмитровский, Ховрино, Левобережный), на северо-западе (в районах Покровское-Стрешнево, Строгино), на западе (в районе Тропарево-Никулино), на юго-западе (в районах Теплый Стан, Ясенево), на юге (в районе Чертаново Южное), на юго-востоке (в районе Выхино-Жулебино), на северо-востоке (в районе Лосиноостровский). На внутренней стороне МКАД затруднения наблюдаются на северо-западе (в районах Северное Тушино, Покровское-Стрешнево, Строгино), на западе (в районах Крылатское, Кунцево), на юге (в районах Бирюлево Западное, Бирюлево Восточное), на юго-востоке (в районе Капотня), на востоке (в районах Ивановское, Восточное Измайлово, Метрогородок), на северо-востоке (в районах Северное Медведково и Бибирево).

Затруднения в движении отмечаются на Ленинградском, Пятницком, Волоколамском, Звенигородском, Хорошевском, Новорижском, Рублево-Успенском, Рублевском, Минском, Можайском, Боровском, Киевском, Калужском, Варшавском, Симферопольском, Каширском, Новорязанском, Рязанском, Носовихинском, Щелковском, Ярославском, Алтуфьевском, Дмитровском шоссе, на Ленинградском, Кутузовском, Мичуринском, Ленинском, Волгоградском, Рязанском, Октябрьском проспектах, на проспекте Маршала Жукова, проспекте Андропова, проспекте Вернадского, проспекте Мира, на ул. Мосфильмовская, Бакинская, Липецкая, Профсоюзная, Люблинская.

Движение на Третьем транспортном кольце и Садовом кольце преимущественно затруднено.

В центре Москвы основные затруднения зафиксированы на Большом Устьинском, Комиссариатском, Малом и Большом Москворецких, Малом и Большом Каменных мостах, на Москворецкой, Котельнической, Серебрянической, Устьинской, Берниковской, Садовнической, Софийской, Болотной, Кадашевской, Болотной, Пречистенской набережных, на ул. Балчуг, Варварка, Ильинка, Солянка, Большая Лубянка, Неглинная, Тверская, Большая Никитская, Новый Арбат, Остоженка, Большая Якиманка, Новокузнецкая, на Новой площади, а также в Театральном, Лубянском и Китайгородском проездах.

Согласно данным сервиса, в 20:00 загруженность столичных дорог снизится до четырех баллов, а в 21:00 — до трех.