Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел ход благоустройства ул. Остоженка, передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва».
«В настоящее время заканчиваются работы по укладке тротуаров, мы переходим к работам по фасадам, по архитектурно-художественным аспектам фасадов. Ул. Остоженка приобретает новый вид, вместе с тем серьезно геометрия объектов не меняется, сохраняется полосность движения, сохраняется парковочное пространство», — доложил в разговоре с мэром руководитель департамента капитального ремонта Москвы Алексей Елисеев.
Он добавил, что особое внимание уделено дворовым территориям.
«Все основные объекты завершим до 20 августа», — уточнил А. Елисеев.