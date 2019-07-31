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Мэр Москвы осмотрел ход благоустройства ул. Остоженка 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел ход благоустройства ул. Остоженка, передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва».
«В настоящее время заканчиваются работы по укладке тротуаров, мы переходим к работам по фасадам, по архитектурно-художественным аспектам фасадов. Ул. Остоженка приобретает новый вид, вместе с тем серьезно геометрия объектов не меняется, сохраняется полосность движения, сохраняется парковочное пространство», — доложил в разговоре с мэром руководитель департамента капитального ремонта Москвы Алексей Елисеев.
Он добавил, что особое внимание уделено дворовым территориям.
«Все основные объекты завершим до 20 августа», — уточнил А. Елисеев.
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Новости Москвы , Сергей Собянин , Алексей Елисеев , АГН "Москва" , Москва
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