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В Москве нашлись дерзкий Пикачу и вооруженный Сквиртл 

Мослента 2 часа назад
Фото: n888k / Pikabu
Пользователь развлекательного портала Pikabu n888k рассказал, как несколько лет назад сделал на улицах Москвы серию граффити с покемонами.
Юзер напомнил, что в то время была очень популярна игра Pokémon Go на основе определения местоположения дополненной реальности, с помощью которой можно было «находить» виртуальных созданий в пространстве. «На хайпе "карманных монстров" сделал серию покемонов на улицах города», — отметил он.
По словам пользователя, все граффити можно было обнаружить, пройдя по извилистому маршруту протяженностью несколько километров. На опубликованных им фотографиях изображены, в частности, демонстрирующий средний палец Пикачу, Сквиртл с ружьем и Бульбазавр с бульбулятором — самодельным устройством для употребления марихуаны.
«Некоторых поймать было очень просто, другие хорошо прятались. В целом получилось довольно забавно. Как по мне, не хуже чем с виртуальными», — пишет n888k.
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