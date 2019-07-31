В Москве нашлись дерзкий Пикачу и вооруженный Сквиртл

Пользователь развлекательного портала Pikabu n888k рассказал, как несколько лет назад сделал на улицах Москвы серию граффити с покемонами.

Юзер напомнил, что в то время была очень популярна игра Pokémon Go на основе определения местоположения дополненной реальности, с помощью которой можно было «находить» виртуальных созданий в пространстве. «На хайпе "карманных монстров" сделал серию покемонов на улицах города», — отметил он.

По словам пользователя, все граффити можно было обнаружить, пройдя по извилистому маршруту протяженностью несколько километров. На опубликованных им фотографиях изображены, в частности, демонстрирующий средний палец Пикачу, Сквиртл с ружьем и Бульбазавр с бульбулятором — самодельным устройством для употребления марихуаны.