«Умные» счетчики появятся в Новой Москве до 2021 года 

Компания «Россети Московский регион» планирует установить на всей территории Троицкого и Новомосковского административных округов «умные» приборы учета электроэнергии.
Сообщается, что приборы установят в течение двух лет.
— К 2021 году мы должны данными приборами учета оснастить всех потребителей ТиНАО, — заявил начальник управления реализации услуг по передаче электроэнергии филиала «Новая Москва» Антон Стрельников.
По его словам, в этом году МОЭСК установит в ТиНАО более 30 тысяч «умных» приборов.
С внедрением интеллектуальных приборов учета жители присоединенных территорий смогут контролировать параметры поставляемой электроэнергии, пишет агентство городских новостей «Москва».