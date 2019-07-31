На набережных Москвы-реки подсветка украсит 29 зданий

Архитектурно-художественная подсветка украсит 29 зданий на набережных Москвы-реки, рассказал журналистам заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

"В этом году новый облик получат 29 зданий, расположенных вдоль набережных Москвы. Специалисты Комплекса городского хозяйства планируют обустроить установками архитектурно-художественного освещения здания, расположенные на набережных столицы: Тараса Шевченко, Саввинской, Бережковской, Лужнецкой, Космодамианской, а также Братеевский мост. Архитектурно-художественная подсветка позволит преобразить акваторию Москвы-реки и сделать более привлекательными и популярными водные и наземные туристические маршруты города", — сказал Бирюков.

Он подчеркнул, что каждый год в Москве увеличивается количество зданий, на которых устанавливается архитектурно-художественная подсветка (АХП). Так, за последние годы АХП появилась почти на 2 тысячах зданий Садового и Бульварного кольца, проспекта Мира и Ярославского шоссе, Тверской улицы и Ленинградского проспекта, Варшавского и Каширского шоссе, в зоне Московского Кремля.