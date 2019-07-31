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Летние кинотеатры открыли в девяти московских парках 

Вечерняя Москва + ещё 4 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Посмотреть фильмы на свежем воздухе можно в девяти парках российской столицы. В летних кинотеатрах города зрителям доступны как мировые блокбастеры, так и культовые советские фильмы.
— До конца августа на больших экранах в парках будут показывать фестивальное и авторское кино, новинки проката, мировые и отечественные блокбастеры, культовые советские киноленты, а также детские мультфильмы», — заявили представители Мосгорпарка.
Уточняется, что кинотеатры доступны москвичам и гостям столицы в парке Горького, в саду «Эрмитаж», саду имени Баумана, парке «Фили», Перовском, Измайловском, Бабушкинском парках, «Сокольниках» и «Музеоне».
В парках также организуют бесплатные спортивные, творческие и образовательные курсы для взрослых, передает официальный портал мэра Москвы.
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