Летние кинотеатры открыли в девяти московских парках

Посмотреть фильмы на свежем воздухе можно в девяти парках российской столицы . В летних кинотеатрах города зрителям доступны как мировые блокбастеры, так и культовые советские фильмы.

— До конца августа на больших экранах в парках будут показывать фестивальное и авторское кино, новинки проката, мировые и отечественные блокбастеры, культовые советские киноленты, а также детские мультфильмы», — заявили представители Мосгорпарка.

Уточняется, что кинотеатры доступны москвичам и гостям столицы в парке Горького, в саду «Эрмитаж» , саду имени Баумана, парке «Фили», Перовском, Измайловском, Бабушкинском парках, «Сокольниках» и «Музеоне».

В парках также организуют бесплатные спортивные, творческие и образовательные курсы для взрослых, передает официальный портал мэра Москвы.