Ванный домик отреставрируют в Нескучном саду 

Уникальный образец старинного паркового павильона в Нескучном саду ждет реставрация.
Планируется, что будут отреставрированы несущие конструкции Ванного домика.
К работам приступят в ближайшее время.
— В настоящий момент специалисты приступают к масштабному комплексу работ по сохранению павильона, — заявил руководитель Департамента культурного наследия Алексей Емельянов.
По его словам, уже в следующем году москвичи и гости столицы увидят обновленный домик.
Там заменят системы дренажа и водоотвода, укрепят сваи, стены и фундамент павильона, говорится на официальном портале мэра Москвы.
Сейчас территория Нескучного сада является частью Парка Горького.