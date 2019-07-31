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Ванный домик отреставрируют в Нескучном саду 

Вечерняя Москва + ещё 6 4 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
Уникальный образец старинного паркового павильона в Нескучном саду ждет реставрация.
Планируется, что будут отреставрированы несущие конструкции Ванного домика.
К работам приступят в ближайшее время.
— В настоящий момент специалисты приступают к масштабному комплексу работ по сохранению павильона, — заявил руководитель Департамента культурного наследия Алексей Емельянов.
По его словам, уже в следующем году москвичи и гости столицы увидят обновленный домик.
Там заменят системы дренажа и водоотвода, укрепят сваи, стены и фундамент павильона, говорится на официальном портале мэра Москвы.
Сейчас территория Нескучного сада является частью Парка Горького.
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