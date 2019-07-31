Ванный домик отреставрируют в Нескучном саду

Уникальный образец старинного паркового павильона в Нескучном саду ждет реставрация.

Планируется, что будут отреставрированы несущие конструкции Ванного домика.

К работам приступят в ближайшее время.

— В настоящий момент специалисты приступают к масштабному комплексу работ по сохранению павильона, — заявил руководитель Департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

По его словам, уже в следующем году москвичи и гости столицы увидят обновленный домик.

Там заменят системы дренажа и водоотвода, укрепят сваи, стены и фундамент павильона, говорится на официальном портале мэра Москвы.

Сейчас территория Нескучного сада является частью Парка Горького.