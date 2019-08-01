Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ряд улиц в центре Москвы перекроют для ремонтных работ 

РИА Новости + ещё 5 58 минут назад
Фото: РИА Новости
Ряд улиц в центре Москвы будут перекрыты в течение августа в связи с проведением ремонтных работ, сообщили в пресс-службе департамента транспорта Москвы.
"В связи с ремонтными работами в центре города будут введены ограничения движения и перекрытия. Планируйте маршрут заранее", — говорится в сообщении в Twitter-аккаунте московского транспорта.
Уточняется, что с 22.00 3 августа до 8.00 4 августа будет перекрыт участок дороги Большого Москворецкого моста от Болотной улицы до улицы Варнавка в связи с проведением капитального ремонта. Также автомобилистов предупреждают, что возможно будут дополнительно перекрыты прилегающие улицы.
Кроме того, будет изменена организация дорожного движения из-за ремонта дорожного покрытия от Овчинниковской набережной до Озерковской набережной. В период с 22.00 2 августа до 8.00 6 августа и в такое же время с 23 по 26 августа будет перекрыт участок Озерковской набережной от пересечения с Садовническим проспектом до пересечения с Зацепским Валом.
Также будет перекрыт участок Овчинниковской набережной от пересечения с Пятницкой улицей до ее пересечения с Садовническим проспектом в период с 22.00 16 августа до 8.00 19 августа.
В период с 23.00 8 августа до 23.00 11 августа для автомобилистов вводятся ограничения движения на участке переулка Архитектора Шехтеля от Ермолаевского переулка до Большой Садовой улицы. С 11 по 15 августа перекрыто движение на участке Малого Козихинского переулка от улицы Малая Бронная до Большого Козихинского переулка. Помимо этого, из-за проведения ремонта дорожного покрытия в период с 15 по 19 августа перекрыто движение на Малом Козихинском переулке от Большого Козихинского переулка до Трехпрудного переулка.
Последние новости
Жириновский назвал причину возникновения пожаров в Сибири Галкин раскритиковал россиян за реакцию на бедствия в стране В России разработают мультикалиберное модульное стрелковое оружие
Комментарии
Новости Москвы , Другое , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Я люблю тебя»: первое публичное признание Богомлова
Ефремов обратился к главе МВД32
Лесным пожарам установят новые границы4
Криду запретили въезд на Украину4
«Это дауншифтинг»: Журналист онемел перед Захаровой38
Видео
03:08
Ползавший по Трампу жук рассмешил пользователей сети
В мире США
00:02
Сириец в Германии убил мечом уроженца Казахстана
Криминал В мире
02:31
Москвичам начали устанавливать умные электросчетчики
Новости Москвы
01:58
Российский дым накрыл США
Происшествия Пожары
00:22
Россия отреагировала на предложение Трампа
Политика
04:12
«Варикоз пора лечить»: в Сети раскритиковали фото Зеленского
В мире Украина
01:20
Симоньян анонсировала «харакири в прямом эфире»
Общество
00:41
Трамп назвал главного союзника США вне НАТО
В мире Войска
00:50
Медведев поручил выявить умышленные поджоги леса
Политика Происшествия
01:23
Алибасов накажет «Ашан» за «Крота»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение