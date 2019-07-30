Москвичи выберут самые интересные парк

Москвичи и гости города активно голосуют за самые интересные столичные парки.

Наиболее острая борьба развернулась в номинации «Лучшая просветительская программа». Пока с небольшим отрывом лидирует парк «Коломенское». На втором месте — «Зарядье», на третьем — «Сокольники».

— Лидерству «Коломенского» я не удивляюсь. Ведь это музей-заповедник со старинными церквями, да еще и один из трех объектов, которые в Москве находятся под охраной ЮНЕСКО, — пояснил урбанист Григорий Мельник. — «Коломенское» — это часть русской истории. А вот «Зарядье» стало так популярно из-за того, что здесь, например, есть ледяная пещера и другие объекты, где постоянно ведется просветительская работа. Так же, кстати, как и в парке «Сокольники».

Лучшая, по мнению голосующих, инфраструктура — в том же «Зарядье». Второе месте ожидаемо делят уютные «Сокольники» и Парк Горького, где инфраструктура сложилась еще во времена СССР. «Коломенское» — на третьем месте.

Впрочем, как показывает практика предыдущих голосований, их лидеры и аутсайдеры могут в любой момент меняться местами. Причем, случается, победа участника может зависеть даже от одного-единственного голоса. Возможно — вашего. Заходите на сайт new.mostpp.ru, зовите туда друзей, коллег и знакомых, выбирайте лучших и голосуйте за них! Пусть ваш любимый производитель станет победителем «Московского качества»!