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Полиция пообещала оперативно реагировать в случае провокаций на акции 3 августа в Москве 

ТАСС + ещё 3 1 час назад
Фото: ТАСС
Столичные полицейские будут оперативно реагировать на нарушения порядка и провокации на несогласованном митинге 3 августа. Об этом ТАСС заявили во вторник в пресс-службе московского главка МВД.
"В связи с поступающей информацией о возможных нарушениях общественного порядка при проведении этой акции и провокациях (в частности, возможно использование аэрозолей раздражающего действия, пиротехники и т. д.) ГУ МВД России по Москве предупреждает его [митинга] организаторов и возможных участников о необходимости соблюдения закона. Столичная полиция будет оперативно реагировать на правонарушения и предпримет все необходимые меры для обеспечения правопорядка и безопасности граждан", — сообщили в полиции.
В интернете были распространены призывы принять участие в несанкционированном митинге в центре Москвы 3 августа. Как отметили в полиции, в органы власти столицы уведомлений о согласовании акции не поступало.
"Официально предупреждаем, что мероприятие незаконно. Предлагаем москвичам и гостям столицы воздержаться от участия в нем", — добавили в пресс-службе.
Также в полиции напомнили о предусмотренной законом ответственности за организацию несогласованных публичных мероприятий, а также за участие в них.
Представители Либертарианской партии просили согласовать проведение акции на Лубянской площади с 14:00 до 16:00 мск 3 августа с количеством участников до 15 тыс. человек. Мэрия с таким вариантом не согласилась, предложив провести мероприятие на проспекте Сахарова. Предложение властей отклонили организаторы.
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Комментарии1
Новости Москвы , Общество , Правительство Москвы , МВД , ИТАР-ТАСС , Москва
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