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«День жука» отметят на севере Москвы 

Управа района Ховрино города Москвы 3 часа назад
Фото: Управа района Ховрино города Москвы
Как сообщает сайт мэра Москвы, на детской площадке в Войковском районе 2 августа пройдет экологический праздник «День жука». Он будет посвящен жесткокрылым — самому многочисленному отряду насекомых.
— Специалисты Мосприроды подготовили викторину «Угадай, откуда жук». Участники будут определять по изображениям или музыкальным аккордам произведения, героями которых были жуки. Также проведут мастер-класс «Жук-скарабей», где научат делать талисман, приносящий благополучие. А для самых маленьких подготовят паззлы и подвижные игры, — говорится в сообщении.
Кроме того, на празднике можно будет увидеть коллекцию насекомых, которые обитают на природных территориях Москвы.
Посетителей ждут в 11:00. Узнать подробности и записаться на участие в празднике можно по телефону: +7 (499) 557-03-48.
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