«День жука» отметят на севере Москвы

Как сообщает сайт мэра Москвы, на детской площадке в Войковском районе 2 августа пройдет экологический праздник «День жука». Он будет посвящен жесткокрылым — самому многочисленному отряду насекомых.

— Специалисты Мосприроды подготовили викторину «Угадай, откуда жук». Участники будут определять по изображениям или музыкальным аккордам произведения, героями которых были жуки. Также проведут мастер-класс «Жук-скарабей», где научат делать талисман, приносящий благополучие. А для самых маленьких подготовят паззлы и подвижные игры, — говорится в сообщении.

Кроме того, на празднике можно будет увидеть коллекцию насекомых, которые обитают на природных территориях Москвы.

Посетителей ждут в 11:00. Узнать подробности и записаться на участие в празднике можно по телефону: +7 (499) 557-03-48.