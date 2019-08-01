Москвичи не смогут увидеть пик звездопада Персеиды из-за яркой Луны

Жители Москвы смогут наблюдать традиционный августовский звездопад из созвездия Персей — Персеиды — в первые две недели августа. Увидеть пик звездопада, который придется на 12-13 августа, помешает яркая Луна, сообщила в четверг пресс-служба Московского планетария.

"Звездное небо августа украсит традиционный августовский звездопад из созвездия Персей — Персеиды, действие которого приходится на период с 17 июля по 26 августа, а пик потока — на 12-13 августа. В эту ночь, по прогнозам Международной метеорной организации, ожидается до 100 метеоров в час. Но близкая к полнолунию Луна помешает наблюдению метеоров в ночь максимума. Благоприятные условия видимости потока в 2019 году — первые две недели августа", — говорится в сообщении.

Один из самых красивых и наиболее стабильных ежегодных потоков связан с кометой 109P/Свифта-Туттля. Его радиант (точка на небе, из которой выходит поток) лежит в созвездии Персея. Метеоры можно наблюдать примерно с конца июля и до конца августа. Персеиды считаются одним из самых сильных потоков — до более 100 метеоров в час, рекорд по интенсивности "падающих звезд" принадлежит ноябрьскому потоку Леониды — в 1966 году каждый час в небе пролетало до 150 тыс. метеоров.