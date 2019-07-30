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Собянин назвал незаконную акцию оппозиции в Москве преднамеренной провокацией 

ТАСС + ещё 5 1 час назад
Фото: РИА Новости
Мэр Москвы Сергей Собянин считает преднамеренной провокацией прошедший в субботу митинг так называемых независимых кандидатов, которые не были зарегистрированы на выборы в Мосгордуму.
"Я это оцениваю как массовые беспорядки, заранее спланированные и хорошо подготовленные. Никаких заявок о проведение мероприятия не поступало, никто нас не спрашивал и даже не пытался. Прямо на согласованном нами митинге 20 июля, который прошел без всяких проблем, прозвучал ультиматум и призыв к участию в акции 27 июля", — сказал он во вторник в эфире телеканала "ТВ-Центр".
В центре Москвы 27 июля прошла несанкционированная акция в поддержку так называемых независимых кандидатов, которые не были зарегистрированы на выборы в Мосгордуму. По данным полиции, в акции участвовали более 3,5 тыс. человек, более 1 тыс. были задержаны. Власти заранее предупредили участников акции об ответственности и недопустимости нарушения закона.
Прокуратура Москвы проводит административное расследование в отношении 15 незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, которые являются организаторами несанкционированных акций 14 и 27 июля. Первое предупреждение прокуратуры они игнорировали.
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Новости Москвы , Сергей Собянин , Генпрокуратура РФ , Мосгордума , Москва
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