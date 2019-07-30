Собянин назвал незаконную акцию оппозиции в Москве преднамеренной провокацией

Мэр Москвы Сергей Собянин считает преднамеренной провокацией прошедший в субботу митинг так называемых независимых кандидатов, которые не были зарегистрированы на выборы в Мосгордуму

"Я это оцениваю как массовые беспорядки, заранее спланированные и хорошо подготовленные. Никаких заявок о проведение мероприятия не поступало, никто нас не спрашивал и даже не пытался. Прямо на согласованном нами митинге 20 июля, который прошел без всяких проблем, прозвучал ультиматум и призыв к участию в акции 27 июля", — сказал он во вторник в эфире телеканала "ТВ-Центр".

В центре Москвы 27 июля прошла несанкционированная акция в поддержку так называемых независимых кандидатов, которые не были зарегистрированы на выборы в Мосгордуму. По данным полиции, в акции участвовали более 3,5 тыс. человек, более 1 тыс. были задержаны. Власти заранее предупредили участников акции об ответственности и недопустимости нарушения закона.