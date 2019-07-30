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Сильный пожар вспыхнул в частном секторе Самары 

News.ru + ещё 41 4 часа назад
Фото: News.ru
Два частных дома в Самаре загорелись на площади 700 кв. м. Такую информацию распространила пресс-служба МЧС.
В Железнодорожном районе горят два частных дома. Один из них двухэтажный, второй — трёхэтажный. Общая площадь пожара составляет 700 кв. м, — цитирует представителя ведомства ТАСС.
Пожару присвоен третий номер сложности. На месте работают около 100 человек и более 30 единиц техники. О пострадавших не сообщается.
Ранее крупный пожар в Самаре начался 30 июля в 13.04 мск. По данным регионального главка МЧС, загорелся жилой дом с надворными постройками на ул. Галактионовской в Ленинском районе города. Там вспыхнул частный дом и надворные постройки на площади 170 кв. м.
Возгорание было ликвидировано в 14:54 по местному времени (13:54 мск). На ликвидацию ЧП привлекались 53 человека и 12 единиц техники. Жертв нет.
Как писал News.ru, ранее крупный пожар произошёл на территории цеха по производству жидкости для розжига в Рязани.
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Новости Москвы , Катастрофы , Пожары , Происшествия , МЧС , ИТАР-ТАСС , Самара
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