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На Красной площади 2 августа выступят десантники 

Москва24 1 час назад
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Выступления воинов-десантников пройдут на Красной площади 2 августа.
В программе праздника — богослужение в храме пророка Илии, крестный ход из храма до Лобного места на Красной площади, выступления роты курсантов Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища, кадетских корпусов и духового оркестра. Об этом сообщил департамент национальной политики и межрегиональных связей Москвы.
"2 августа на Красной площади будет отмечаться праздник Ильин день и 89-я годовщина образования ВДВ. В этот день офицеры, воины и ветераны ВДВ приходят на улицу Ильинка почтить своего небесного покровителя — пророка божия Илию, день памяти которого совпадает с днем образования Воздушно-десантных войск. Участники торжества проходят крестным ходом по древней улице и по главной площади столицы. Духовенство молится на Лобном месте, которое в остальное время закрыто для богослужений", — сказано в сообщении.
Праздник продолжится показательными выступлениями десантников, концертом и народными гуляниями.
Также 2 августа пройдут бесплатные экскурсии в храм пророка Илии XVI века. На Васильевском спуске состоятся благотворительная трапеза, ярмарка и концерт.
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