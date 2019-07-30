На Красной площади 2 августа выступят десантники

Выступления воинов-десантников пройдут на Красной площади 2 августа.

В программе праздника — богослужение в храме пророка Илии, крестный ход из храма до Лобного места на Красной площади, выступления роты курсантов Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища, кадетских корпусов и духового оркестра. Об этом сообщил департамент национальной политики и межрегиональных связей Москвы.

"2 августа на Красной площади будет отмечаться праздник Ильин день и 89-я годовщина образования ВДВ. В этот день офицеры, воины и ветераны ВДВ приходят на улицу Ильинка почтить своего небесного покровителя — пророка божия Илию, день памяти которого совпадает с днем образования Воздушно-десантных войск. Участники торжества проходят крестным ходом по древней улице и по главной площади столицы. Духовенство молится на Лобном месте, которое в остальное время закрыто для богослужений", — сказано в сообщении.

Праздник продолжится показательными выступлениями десантников, концертом и народными гуляниями.

Также 2 августа пройдут бесплатные экскурсии в храм пророка Илии XVI века. На Васильевском спуске состоятся благотворительная трапеза, ярмарка и концерт.