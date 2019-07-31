Крестный ход пройдет в центре Москвы 2 августа в честь Дня ВДВ

Второго августа, когда будет отмечаться Ильин день и День ВДВ, в центре Москвы состоится крестный ход от храма пророка Божия Илии на Ильинке до Красной площади, на которой также пройдут показательные выступления десантников и концерт, сообщил журналистам в среду заместитель руководителя столичного департамента национальной политики и межрегиональных связей Константин Блаженов

Торжество объединит престольный праздник храма пророка Божия Илии, День Воздушно-десантных войск России и День улицы Ильинки.

«В 17-й раз в самом центре столицы проходит праздник улицы Ильинки, который стал знаковым явлением, культурным, историческим. За эти годы праздник стал ярким примером партнерства церкви, вооруженных сил и органов власти в таком важном деле, как сохранение нашей истории. Очень важно, что на Красной площади собираются ветераны вооруженных сил, москвичи, гости столицы, и они видят то, что мы чтим и помним подвиги наших предков», — сказал Блаженов.

«Мы и дальше будем уделять внимание поддержанию этого праздника и поддержанию храма. Мы хотим видеть те организации, которые постоянно участвуют в организации этого проекта», — сказал Чубаров.

Настоятель храма пророка Божия Илии протоиерей Андрей Чернеев добавил, что праздник начнется в 7 утра. На Ильинке состоится молебен, с 08:30 до 11:00 будет совершаться праздничная торжественная литургия. В 11 часов начнется крестный ход от храма до лобного места на Красной площади.