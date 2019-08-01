На серой ветке Московского метрополитена человек упал на пути

Движение поездов приостановлено на участке от станции «Пражская» до «Бульвара Дмитрия Донского».

На Серпуховско-Тимирязевской линии (9) нет движения поездов от «Пражской» до «Бульвара Дмитрия Донского» из-за падения пассажира на путь. В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами. — Московское метро (@MetroOperativno) 1 августа 2019 г.

Как сообщает Twitter столичной подземки, в обратном направлении поезда следуют с увеличенным интервалом. Информации о состоянии упавшего человека нет.