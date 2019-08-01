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На серой ветке Московского метрополитена человек упал на пути 

Говорит Москва + ещё 7 22 минуты назад
Фото: РИА Новости
Движение поездов приостановлено на участке от станции «Пражская» до «Бульвара Дмитрия Донского».
Как сообщает Twitter столичной подземки, в обратном направлении поезда следуют с увеличенным интервалом. Информации о состоянии упавшего человека нет.
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Новости Москвы , Происшествия
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