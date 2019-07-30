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Новую лодочную станцию построили в парке усадьбы «Люблино» 

Агентство «Москва» 41 минуту назад
Фото: РИА Новости
Завершено строительство новой лодочной станции в парке усадьбы «Люблино», сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
«На территории парка усадьбы «Люблино» закончили строительство новой лодочной станции. Общая площадь сооружения составила около 300 кв. м. Под общим навесом находятся павильон для хранения лодок, касса и открытая терраса. С нее ведет спуск к пристани из семи мостиков. Здесь одновременно могут причаливать до восьми лодок. Работы проводили в рамках комплексного благоустройства и озеленения территории», — говорится в сообщении.
На берегу Люблинского пруда и раньше была лодочная станция, но здание давно не использовали, оно обветшало и начало разрушаться, а причал совсем не сохранился. Специалисты демонтировали старую постройку и возвели на ее месте новую.
Как пояснили в пресс-службе столичного департамента капитального ремонта, завершены работы по внешней отделке павильона, открытой террасы и мостиков на пристани, их облицевали декоративными панелями из лиственницы. Готова уже и внутренняя отделка павильона. Причем здесь также использован натуральный материал — панели из лиственницы. Павильон подключен к электроснабжению и оснащен системой вентиляции.
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