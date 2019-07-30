Москвичей призвали готовиться к ограничениям на дорогах

Из-за инженерных работ на нескольких участках дорог на севере Москвы ограничат движение транспорта. Об этом сообщается на сайте мэра столицы.

Так, ограничение коснется участка улицы Александра Гомельского от дома 39, строения 1 до дома 37, корпуса 7 на Ленинградском проспекте. Работы здесь начнутся 3 августа и закончатся 24 декабря. В течение этого времени автомобилистам будет доступна для проезда одна полоса с обустройством временных уширений.

Кроме того, с 10 по 14 сентября ограничат съезд с внешней стороны МКАД на Бусиновский проезд (в сторону центра), с 17 по 21 сентября — съезд с внутренней стороны МКАД на Бусиновский проезд (в сторону центра), а с 22 по 29 сентября — съезд с Бусиновского проезда на МКАД.

С 25 июля по 2 октября и с 7 по 11 октября будет перекрыто движение на МКАД в районе 78-го и 79-го километров, а с 3 по 6 октября и с 12 по 15 октября — на МКАД в районе дома 9, строения 55 на Ижорской улице. Все ограничения будут действовать ночью, с 01:30 до 05:30.

Ранее в июле специалисты оценили характер движения по крупнейшим московским проспектам, улицам и шоссе за первые две недели месяца. Согласно полученным данным, наиболее медленными оказались проспекты Вернадского и Андропова, Профсоюзная улица, шоссе Энтузиастов, Дмитровское и Щелковское шоссе, Садовое кольцо, а также Мичуринский, Рязанский и Волгоградский проспекты. Число машин, которые проезжают по ним, значительно превышает пропускную способность магистралей.