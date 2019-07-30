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Готов котлован для строительства станции БКЛ метро «Мнёвники» 

Москва меняется + ещё 1 4 часа назад
Фото: Пресс-служба Стройкомплекса Москвы
Готов котлован для строительства станции БКЛ метро «Мнёвники». Об этом сообщается на сайте комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.
«Строительство двухпутного тоннеля от станции «Карамышевская» до «Мнёвников» на западном участке Большой кольцевой линии (БКЛ) метро начнется в сентябре. Длина участка составит 3,5 км. Строительство будет вести 10-метровый тоннелепроходческий комплекс «Лилия», который ранее работал на Некрасовской линии метро. Тоннель будет проложен в 2021 году», — говорится в сообщении.
Отмечается, что уже готов котлован под строительство станции «Мнёвники», скоро начнется возведение основных конструкций.
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Новости Москвы , Строительство
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