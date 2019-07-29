В четырех округах Москвы реконструируют водопровод, сообщила пресс-служба Москомстройинвеста.
Как говорится в сообщении ведомства, проекты планировки территории, предусматривающие реконструкцию пяти участков водопроводной сети, в конце прошлой недели одобрила градостроительно-земельная комиссия столицы.
В частности, "Мосводоканал" планирует реконструировать водопровод на Рублевском шоссе, дома 38-32 (Западный округ), улицах Косыгина и Пироговской (Западный округ), улицах Лонгиновской и Наличной (Юго-Восточный округ), улицах Академика Волгина, дом 41 и Островитянова, дом 15, корпус 1 (Юго-Западный округ) и в проезде 4801 в Зеленограде, добавляется в сообщении.