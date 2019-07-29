Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В нескольких районах Москвы реконструируют водопровод 

РИА Недвижимость 2 часа назад
Фото: РИА Новости
В четырех округах Москвы реконструируют водопровод, сообщила пресс-служба Москомстройинвеста.
Как говорится в сообщении ведомства, проекты планировки территории, предусматривающие реконструкцию пяти участков водопроводной сети, в конце прошлой недели одобрила градостроительно-земельная комиссия столицы.
В частности, "Мосводоканал" планирует реконструировать водопровод на Рублевском шоссе, дома 38-32 (Западный округ), улицах Косыгина и Пироговской (Западный округ), улицах Лонгиновской и Наличной (Юго-Восточный округ), улицах Академика Волгина, дом 41 и Островитянова, дом 15, корпус 1 (Юго-Западный округ) и в проезде 4801 в Зеленограде, добавляется в сообщении.
РИА Недвижимость: последние новости
Благоустройство Павелецкой площади в Москве завершат за 2-3 года Хуснуллин назвал сроки сдачи пересадочной станции "Аминьевское шоссе" В Кунцеве на западе Москвы построят ледовый комплекс
Новости Москвы , Пожары , Мосводоканал , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Зеленский перекроит СБУ107
Осужден раскрывший коррупцию в ФСБ экс-чиновник183
Как изменится жизнь россиян с августа359
«Дискриминация»: В ОБСЕ раскритиковали Украину178
Соловьев: Врач Навального — ясновидящая490
Видео
00:47
Подсчитаны жертвы стрельбы на фестивале в США
Происшествия США
03:36
Россияне не хотят новых паспортов
Социология
00:48
«Чего хочет народ»: пророссийский митинг в Грузии
В мире Статьи
01:26
Украинские морпехи устроили бунт в Донбассе
Войска В мире
09:43
Триллионы рублей потеряны. Мир страдает без пчел
Экология
00:36
Лидер Rammstein сел за штурвал самолета в Москву
Шоу-бизнес Катастрофы
00:36
Мужчина расстрелял толпу на фестивале
Криминал Происшествия
00:35
Ситуация в Иркутской области осложнилась
Катастрофы
01:19
Понаехали: мигранты строят новую Россию
Общество Статьи
03:19
«Здесь всё принадлежит Китаю»
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение