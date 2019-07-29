В нескольких районах Москвы реконструируют водопровод

В четырех округах Москвы реконструируют водопровод, сообщила пресс-служба Москомстройинвеста.

Как говорится в сообщении ведомства, проекты планировки территории, предусматривающие реконструкцию пяти участков водопроводной сети, в конце прошлой недели одобрила градостроительно-земельная комиссия столицы.