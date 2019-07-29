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Летний театр появится на месте бывшего фонтана у библиотеки ИНИОН РАН 

Агентство «Москва» + ещё 12 14 часов назад
Фото: РИА Новости
На территории библиотеки Института научной информации по общественным наукам Российской академии наук (ИНИОН РАН) обустроят летний театр. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.
«Территория одной из крупнейших библиотек города станет местом для проведения мероприятий на открытом воздухе. Здесь будут проходить литературные чтения, лекции, посвященные науке и искусству, а также выставки скульптур современных художников», — приводятся в сообщении слова главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова.
Поясняется, что новую площадку обустроят на месте бывшего фонтана. За 40 с лишним лет эксплуатации водная чаша полностью обветшала. Многоуровневый партер, который прежде был частью фонтана, превратят в летний амфитеатр с пятью рядами. Он сможет вместить более 500 человек. Вокруг амфитеатра установят новые фонари, чтобы там можно было проводить мероприятия в вечернее время.
«Пешеходные дорожки благоустроят c учетом мировых тенденций ландшафтного дизайна и озеленения. За образец авторы проекта взяли концепцию манхэттенского парка «Хай-Лайн». Визитная карточка американского парка — «пиксельное» мощение: участки с газонами и цветниками чередуются с покрытием пешеходной зоны. Это решение показывает, как могут сочетаться природа и городская среда.
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Новости Москвы , Сергей Кузнецов , РАН
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