Летний театр появится на месте бывшего фонтана у библиотеки ИНИОН РАН

На территории библиотеки Института научной информации по общественным наукам Российской академии наук (ИНИОН РАН) обустроят летний театр. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Территория одной из крупнейших библиотек города станет местом для проведения мероприятий на открытом воздухе. Здесь будут проходить литературные чтения, лекции, посвященные науке и искусству, а также выставки скульптур современных художников», — приводятся в сообщении слова главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова.

Поясняется, что новую площадку обустроят на месте бывшего фонтана. За 40 с лишним лет эксплуатации водная чаша полностью обветшала. Многоуровневый партер, который прежде был частью фонтана, превратят в летний амфитеатр с пятью рядами. Он сможет вместить более 500 человек. Вокруг амфитеатра установят новые фонари, чтобы там можно было проводить мероприятия в вечернее время.