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Арбузные развалы в Москве начнут работать 3 августа 

News.ru + ещё 1 3 часа назад
Фото: News.ru
Уличная торговля арбузами и дынями начнётся в Москве в первые выходные августа. Бахчевые развалы будут работать в специально отведённых местах.
Бахчевые развалы в этом году откроются 3 августа, — сообщил РИА Новости руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.
Год назад в столице работало порядка 240 бахчевых развалов. Арбузы там продавали по 25–30 рублей за килограмм, а дыни — 60–80 рублей.
Ранее News.ru писал о том, что эксперты Роскачества советуют покупать бахчевые на ярмарках и рынках и стучать по арбузам. Продавец обязан иметь при себе документы, указывающие на происхождение товара и подтверждающие безопасность. Если постучать по арбузу, звук должен быть не глухим и не звонким, а гулким и напоминающим вибрацию.
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