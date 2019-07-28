В столичном управлении ГИБДД сообщили радиостанции «Говорит Москва», что ЧП произошло на Живописной улице.
«Его пытаются поставить на место. Движение не затруднено, кроме трамваев, естественно. Пострадавших нет».
«Мосгортранс» в своём Twitter сообщает, что временно изменены трамвайные маршруты № 28 и № 31, вместо них пустили автобусы.
По техническим причинам на Живописной улице задерживаются трамваи № 28 и 31. Маршруты временно изменены.
Вместо трамваев ходят автобусы. Будьте внимательны. — Мосгортранс (@mosgortrans_ru) 28 июля 2019 г.