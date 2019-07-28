В Москве трамвай сошёл с рельсов

В столичном управлении ГИБДД сообщили радиостанции «Говорит Москва», что ЧП произошло на Живописной улице.

«Его пытаются поставить на место. Движение не затруднено, кроме трамваев, естественно. Пострадавших нет».

«Мосгортранс» в своём Twitter сообщает, что временно изменены трамвайные маршруты № 28 и № 31, вместо них пустили автобусы.