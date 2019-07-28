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В Москве трамвай сошёл с рельсов 

Говорит Москва 48 минут назад
Фото: РИА Новости
В столичном управлении ГИБДД сообщили радиостанции «Говорит Москва», что ЧП произошло на Живописной улице.
«Его пытаются поставить на место. Движение не затруднено, кроме трамваев, естественно. Пострадавших нет».
«Мосгортранс» в своём Twitter сообщает, что временно изменены трамвайные маршруты № 28 и № 31, вместо них пустили автобусы.
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Новости Москвы , ГИБДД , Радиостанция "Говорит Москва" , Москва
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