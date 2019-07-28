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Ряд улиц в центре Москвы перекрыли из-за заезда ретромашин 

Вечерняя Москва + ещё 3 1 час назад
Фото: mos.ru
Информационный центр транспортного комплекса Москвы предупреждает участников дорожного движения о перекрытии ряда улиц в центре столицы.
В связи с проведением заезда ретромашин «ГУМ-авторалли» с 05:00 до 15:00 закрыта для транспорта улица Ильинка. С 08:00 до 14:00 закроют крайнюю правую полосу Кремлевской набережной в районе Большого Москворецкого моста. С 05:00 28 июля до 03:00 29 июля закроют Университетскую площадь от Университетского проспекта до улицы Косыгина.
Ранее сообщалось, что движение на Ильинке перекроют с 5:30 до 15:00, однако время действия ограничений уточнили.
Ожидается, что в рамках «ГУМ-авторалли» на улицы Москвы выйдут 120 автомобилей советской поры, сообщает Агентство городских новостей «Москва».
Читайте также: Транспортное движение ограничат на нескольких улицах Москвы
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Новости Москвы , АГН "Москва" , Москва
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