Ряд улиц в центре Москвы перекрыли из-за заезда ретромашин

Информационный центр транспортного комплекса Москвы предупреждает участников дорожного движения о перекрытии ряда улиц в центре столицы.

В связи с проведением заезда ретромашин «ГУМ-авторалли» с 05:00 до 15:00 закрыта для транспорта улица Ильинка. С 08:00 до 14:00 закроют крайнюю правую полосу Кремлевской набережной в районе Большого Москворецкого моста. С 05:00 28 июля до 03:00 29 июля закроют Университетскую площадь от Университетского проспекта до улицы Косыгина.

Ранее сообщалось, что движение на Ильинке перекроют с 5:30 до 15:00, однако время действия ограничений уточнили.

Ожидается, что в рамках «ГУМ-авторалли» на улицы Москвы выйдут 120 автомобилей советской поры, сообщает Агентство городских новостей «Москва».

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