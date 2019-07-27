Сегодня Парк Горького уже посетили 160 тысяч человек

Здесь проходит гастрономический фестиваль «Бургерфест».

В первой половине дня в субботу Парк Горького посетили уже 160 тысяч человек. Сегодня здесь проводится первый тематический фестиваль «Бургерфест». Он приурочен к Международному дню гамбургера, который отмечают 27 июля.

По информации на 14:00, гости фестиваля съели уже 20 тысяч бургеров. В 30 ресторанных шале и 10 фуд-траках можно попробовать бутерброды на любой вкус: с креветками и мраморной говядиной, со свиными и говяжьими котлетами, мексиканские с маринованной курицей и соусом сальса, а также с экзотическими восточными начинками.

В 12:00 началась концертная программа. Она продлится до 18:00. На сцене перед посетителями выступят известные артисты — DJ Smash , Artik&Asti, Mot, Maruv и многие другие.

Фестиваль приурочен к Международному дню гамбургера. Считается, что самый первый бургер продал в Нью-Хейвене американец Луи Лессинг. Произошло это 27 июля 1900 года. Уже через четыре года идею предприимчивого американца оценили на Всемирной выставке в Сент-Луисе. Ежегодно в мире теперь продаются десятки миллиардов бургеров.