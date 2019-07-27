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Все тоннели для БКЛ планируют прорыть в 2021 году 

Москва меняется + ещё 8 6 часов назад
Фото: Москва меняется
Все тоннели для Большой кольцевой линии (БКЛ) метро в российской столице будут прорыты в 2021 году, заявил журналистам в субботу заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
«В настоящее время ведутся активные работы на всех участках Большой кольцевой линии. Сегодня проходкой тоннелей на БКЛ занимается 16 тоннелепроходческих машин. Полностью рытье тоннелей для второго кольца будет завершено в 2021 году», — сказал Марат Хуснуллин.
Глава Строительного комплекса отметил, что на сегодня большая часть тоннелей БКЛ уже готова.
«Благодаря упорному и даже самоотверженному труду метростроителей, на сегодня прорыто более 60% всех тоннелей БКЛ. К уже имеющимся 16 тоннелепроходческим комплексам будут добавлены дополнительные машины, кроме этого увеличится и число рабочих на этой линии», — сказал Марат Хуснулин.
Руководитель комплекса пояснил, что на строительство станций в Москве уходит от 1,5 до 2 лет.
«Таким образом, после того, как в 2021 году будут завершены все тоннели, в течение 1,5-2 лет будет сдана новая кольцевая линия», — пояснил заместитель Мэра Москвы.
Напомним, что Большая кольцевая линия метро в Москве станет самым крупным кольцом подземки в мире, протяженностью в 70 км и 31 станции.
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Новости Москвы , Марат Хуснуллин , Москва
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