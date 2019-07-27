Собянин предупредил о возможных провокациях в связи с несанкционированным митингом

Мэр Москвы Сергей Собянин предупредил о возможности провокаций в связи с призывами прийти на несанкционированную акцию в центре столицы в субботу и подчеркнул, что власти обеспечат порядок в городе в соответствии с действующим законом. Об этом он написал в своем аккаунте в Twitter. Ранее в ГУ МВД по Москве и департаменте региональной безопасности предупредили, что в органы государственной власти уведомлений о согласовании акции не поступало и участие в ней является незаконным. Прокуратура Москвы, в свою очередь, заявила об ответственности за участие в несанкционированной акции. "Хочу сказать, что любые правовые вопросы решаются в установленном порядке, — написал мэр. — Попытки ультиматумов, организации беспорядков, ни к чему хорошему не приведут. Порядок в городе будет обеспечен в соответствии с действующим законом". Он отметил, что организаторы незаконной акции призывают горожан принять в ней участие, активно агитируют приезжать граждан из других регионов. "По данным правоохранительных органов, готовятся серьезные провокации, представляющие угрозу безопасности, жизни и здоровью людей", — говорится в сообщении.