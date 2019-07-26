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Ряд улиц на юго-западе Москвы перекроют в понедельник из-за концерта Rammstein 

ТАСС + ещё 5 1 час назад
Фото: РИА Новости
Движение на нескольких улицах на юго-западе Москвы перекроют в понедельник вечером во время концерта немецкой группы Rammstein, который состоится в спортивном комплексе "Лужники". Об этом в пятницу сообщает столичный департамент транспорта в своем Twitter.
С 22:00 до окончания мероприятия будут перекрыты Проектируемый проезд №2309 от улицы Хамовнический вал до 3-й Фрунзенской улицы, улица 10-летия Октября от улицы Усачева до улицы Доватора, 3-я Фрунзенская улица от улицы Доватора до улицы Ефремова и улица Ефремова от 3-й Фрунзенской улицы до Трубецкой улицы.
Кроме того, с 06:00 понедельника до окончания мероприятия на указанных участках будет запрещена парковка.
Концерт Rammstein пройдет в понедельник, 29 июля, на Большой спортивной арене "Лужники". Мероприятие начнется в 19:30 мск.
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Новости Москвы , Москва
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