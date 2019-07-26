Ледовый дворец с хоккейным кластером построят в районе Кунцево

Ледовый комплекс с хоккейным кластером и спортзалами появится на западе Москвы в районе Кунцево. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на слова председателя Москомархитектуры Юлианы Княжевской.

Сообщается, что объект будет построен в районе домов 63-65 улицы Молодогвардейской.

— Мы стремимся качественно развивать инфраструктуру в каждом районе города. По просьбам жителей здесь появится новый спортивный объект, в составе которого современные хоккейные поля, спортивный зал и фитнес-центр, — рассказала Княжевская.

Стало известно, что площадь комплекса составит 16 тысяч квадратных метров. Дворец будет возведен за счет средств частного инвестора.