Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ледовый дворец с хоккейным кластером построят в районе Кунцево 

Вечерняя Москва + ещё 3 8 часов назад
Фото: Вечерняя Москва
Ледовый комплекс с хоккейным кластером и спортзалами появится на западе Москвы в районе Кунцево. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на слова председателя Москомархитектуры Юлианы Княжевской.
Сообщается, что объект будет построен в районе домов 63-65 улицы Молодогвардейской.
— Мы стремимся качественно развивать инфраструктуру в каждом районе города. По просьбам жителей здесь появится новый спортивный объект, в составе которого современные хоккейные поля, спортивный зал и фитнес-центр, — рассказала Княжевская.
Стало известно, что площадь комплекса составит 16 тысяч квадратных метров. Дворец будет возведен за счет средств частного инвестора.
Вечерняя Москва: последние новости
Расписание аэроэкспрессов между Шереметьево и Белорусским вокзалом изменят Интервал движения поездов на МЦК сократится вечером 29 июля из-за концерта Rammstein Власти Москвы уведомили о незаконности протестной акции 27 июля
Новости Москвы , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
РВСН произвели пуск «Тополя»120
Пока вы не уснули: Раскрыты подробности задержания судна РФ30
Зеленский прилетел в Одессу в эконом-классе24
Оскорбительная фраза чиновника взбесила украинок
Прояснена ситуация с блокированными танками из России389
Видео
01:16
Sohu: российские Ту-160 дали «пощечину» НАТО
Армия Оружие
01:47
Холодному лету нашлось объяснение
Погода Общество
01:49
Политолога пытались заставить целовать землю Украины
Украина Общество
00:44
Два стула. Интересы РФ и США пересеклись в Турции
Ближний Восток В мире
00:56
РВСН произвели пуск «Тополя»
Армия Оружие
10:02
Прояснена ситуация с блокированными танками из России
Армия Оружие
00:36
Пока вы не уснули: Раскрыты подробности задержания судна РФ
В мире
01:10
Кличко выступил против своего увольнения
В мире Украина
02:37
Наркотики и загулы: раскрыта страшная тайна Лолиты
Шоу-бизнес Статьи
00:31
Российские танки не пропустили в Сербию
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение