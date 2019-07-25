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На зеленой ветке метро в Москве произошел сбой
RAN24
1 час назад
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Вечером в четверг, 25 июля, на центральном участке Замоскворецкой линии столичного метро произошел сбой, сообщил источник
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