В павильонах «Здоровая Москва» хотят расширить перечень обследований

Перечень обследований, проводимых в павильонах «Здоровая Москва», будет расширен, сообщается на официальном сайте мэра столицы. Сергей Собянин посетил павильон в ландшафтном парке «Митино» и сообщил, что граждане требуют пополнения списка услуг павильонов.

Было решено организовать прием трех новых видов анализов. Теперь пациенты смогут узнать, есть у них сахарный диабет или нет, а также им расскажут об уровне креатинина в крови и у них смогут взять анализ на гормоны щитовидной железы.

Павильоны «Здоровая Москва» открылись в столичных парках в начале лета. Теперь все жители столицы смогут пройти бесплатное обследование. В данный момент на территории города располагаются 46 таких павильонов. У них нет выходных и перерывов. Можно приходить с восьми утра по десять часов вечера. Обследования прошли уже 150 тысяч человек.