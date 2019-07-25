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В Москве подберут стартовые площадки по реновации на 2 миллиона «квадратов» жилья 

Вести Подмосковья + ещё 4 2 часа назад
Фото: сайт комплекса градостроительной политики и строительства Москвы
В Москве до конца 2019 года в рамках программы реновации подберут стартовые площадки, на которых можно будет построить от 2 до 2,5 миллиона квадратных метров жилой недвижимости, сообщается на сайте комплекса градостроительной политики и строительства столицы. Новые площадки для старта позволят переселить огромное множество жителей каждого из московских районов. Более того, переселение будет проходить в три волны. Всем, кто переселяется по программе реновации, такой ход должен показаться как минимум комфортным.
В данный момент власти утвердили земельные участки под строительство, которые позволят возвести не менее 5 миллионов квадратных метров жилья. Прямо сейчас строятся более 100 жилых домов. Первые дома под нужды реновации будут сданы к началу 2021 года. Поиск стартовых площадок не прекращается.
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